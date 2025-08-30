Comidas populares en Chapela
El Círculo Cultural Recreativo de Chapela organiza hoy a partir de las 19.00 horas una Fiesta de la Sardina en el paseo marítimo, para la que es necesaria inscripción previa. En el día de mañana, a las 14.00 la misma asociación celebrará una churrascada popular por su 58º aniversario.
