Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
El suceso ha provocado un monumental atasco en ambos sentidos
El incendio de un vehículo obligó a cortar por completo la A-52 a la altura del túnel de O Folgoso, en A Cañiza, a última hora de este sábado.
El suceso se registró pasadas las 21.00 horas en sentido Ourense, cuando el motor de un coche comenzó a arder en el interior del túnel, generando un tapón en la autovía. Los ocupantes pudieron abandonar el vehículo a tiempo y no se produjeron daños personales.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ponteareas, que se encargaron de sofocar las llamas y ventilar toda la infraestructura. El humo afectó también a los dos carriles en sentido Vigo.
Miles de conductores quedaron atrapados en un monumental atasco en ambos sentidos de la circulación a causa del corte. Las autoridades recomiendan desviarse, siempre que sea posible, por las carreteras N-559 y N-120.
