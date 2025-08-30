Arranca la Festa do Viño en Salvaterra

Salvaterra de Miño inauguró ayer su Festa do Viño do Condado do Tea, una fiesta con 66 años de historia que hace honor a sus caldos de la DO Rías Baixas.

Durante la primera «noite gastronómica» miles de vecinos y turistas se acercaron al recinto amurallado del municipio con la intención de catar tanto los vinos de la zona como su gastronomía.

La inestabilidad atmosférica no desanimó al público, que bailó sin parar ante los tres conciertos que se celebraron durante el evento: Galifunk Brass, De Ninghures y G-Face.

La jornada continúa hoy con la cata «á procura dos viños deliciosos do ano», las actuaciones de las charangas NosoKaos, Noroeste y Xuntanza y con otra «noite gastronómica» animada musicalmente por los conciertos, a partir de las 22.30 horas, de La Marca, Os D’Abaixo y O Caimán do río Tea.