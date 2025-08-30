Por Arcade baja una pizza rodante de Barcelona

La Baixada de Carrilanas de Arcade suele convertirse en una galería de vehículos extravagantes y pilotos foráneos. Cada año, una mayoría de corredores amateurs descienden a toda velocidad las carreteras de Pozovello con bólidos a inercia disfrazados de todo tipo de ideas, y no es extraño que vengan competidores desde fuera de Galicia para la prueba, especialmente en las modalidades más profesionalizadas. Pero este sábado, en la 19ª edición, Milo Turner Rodamilans dejará en anécdota cualquier desplazamiento previo: con 9 años, viene con toda su familia desde Barcelona únicamente para participar en el descenso, y cuando hoy salga a competición se convertirá en el corredor que ha viajado desde más lejos para competir de todas las 19 ediciones del evento.

De padre inglés y madre leridana, Milo empezó hace un año a ver por la televisión Soapbox Races, una de las locas iniciativas de la marca RedBull que coge el concepto de las carrilanas para soltarlas en pendientes no tan pronunciadas pero con divertidos obstáculos y rampas. Cuando llegó el momento de su cumpleaños, tuvo claro qué deseaba como regalo: quería ser uno más de los valientes que veía por la pantalla, y su padre Buster se puso manos a la obra para cumplir su sueño, construyendo la carrilana con varias amistades: «Yo no soy muy manitas, pero entre varios amigos compramos las piezas necesarias. Al final son maderas, tres ruedas y un sistema de freno, no es muy complicado, pero está hecha con nuestro trabajo y es muy casera», explica. La decoración corrió a cargo de Milo, que aunque en un principio quería que tuviera aspecto de pirámide, acabó optando por algo más sencillo: una porción de pizza pepperoni.

El siguiente reto fue un poco más dificultoso: había que encontrar una carrera en la que probar la carrilana (que hasta hoy sólo ha rodado por una pequeña rampa urbana), y ni Milo ni Buster encontraban ninguna por Cataluña: «Yo pensaba que esto solo lo había en Estados Unidos», contaba Buster antes de dar con la competición que monta en Arcade la Escudería Pozovello en colaboración con el concello de Soutomaior.

Milo, en su carrilana. / Jose Lores

Desde la organización reconocen que cuando recibieron la llamada de Buster fue bastante sorprendente: «No te imaginas que alguien pueda venir desde Cataluña para bajar las carrilanas. Al principio te suena a broma, pero vista su insistencia, le pedimos que nos mandara una foto de lo que montaran y le animamos a venir», cuenta Bruno Rodríguez, uno de los coordinares. Un par de trámites después, Milo ya estaba anotado como uno de los 65 corredores que competirán esta tarde.

Un viaje complicado

La ruta hasta Arcade fue tan llamativo como el resto del proceso: amarrando la carrilana a la baca de un SUV, la familia Turner Rodamilans aprovechó el trayecto para hacer un poco de turismo por los paisajes y atractivos de Asturias o el País Vasco, donde vivieron algunas situaciones surrealistas: «El coche con la carrilana encima no cabe en la mayoría de parkings, y cuando estuvimos en Bilbao tuvimos que parar en doble fila en frente del Guggenheim para sacar todas las maletas corriendo», cuenta Buster. En ese sentido, tienen la suerte de contar con amistades repartidas por toda España que les han echado un cable a la hora de planificar la ruta o saber dónde parar a comer.

Ahora, Milo espera poder completar el circuito de Arcade (que por su pendiente y curvas no es de lo más sencillo), pero también anhela hacer amistades, recibir el cariño del público y cumplir su sueño de ser un piloto más de los que ve por televisión.