1,7 millones de euros para dar luz al castillo de Soutomaior

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis Pérez, anunció en el día de ayer la adjudicación por 1,7 millones de euros de las obras para instalar una nueva iluminación monumental y paisajística en el castillo de Soutomaior. Las actuación, de las que no se comunica ni la empresa adjudicataria ni las fechas de comienzo, contempla la dotación de una luz ornamental que mejore la imagen nocturna del castillo, e implicará también una reforma en el alumbrado con nuevos cuadros eléctricos para renovar la infraestructura de «unha das xoias da coroa do turismo da provincia de Pontevedra e, xunto cos seus xardíns, un referente patrimonial, cultural e turístico», señala el presidente.

Mejoras en el acceso

Estas obras forman parte del proyecto de mejora patrimonial que se está aplicando sobre el castillo, que cuenta con un presupuesto total de más de 2,5 millones de euros financiados con fondos del Plan de Recuperación de la Deputación. La iniciativa cuenta con más propuestas pendientes de llevar a cabo, como la mejora del acceso a la Torre de Homenaxe (a día de hoy inalcanzable para aquellos visitantes sin plena mobilidad) o la introducción de nuevas tecnologías de realidad virtual (ya presentes en la visita musealizada del interior del castillo).