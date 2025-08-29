Soutomaior comienza la tramitación del Ecoparque de A Montesiña

El futuro ecoparque empresarial de A Montesiña comienza a coger forma, al menos en su tramitación. El concello de Soutomaior ha iniciado el proceso para licitar la redacción del proyecto que constituirá el complejo, para lo cual el gobierno local invertirá más de 80.000 euros. Desde la corporación municipal describen este último trámite como el «paso definitivo» para que se lleve a cabo «un dos proxectos máis importantes e ambiciosos do noso concello en décadas».

El futuro ecoparque podrá dar cabida a más de 60 empresas, y convertirá al entorno de A Montesiña «nunha zona urbanizada, vertebrando e conectando as parroquias de Arcade e Soutomaior, e capitalizando parcelas que agora mesmo son agrarias na súa gran maioría e que pasarán a converterse, a través dun procedemento de cooperación, en dereitos de edificación, incrementando notablemente o seu valor».

El complejo ya cuenta actualmente con demanda para instalarse allí. Como informa el alcalde, Manu Lourenzo, se está percibiendo un «alto interese entre as empresas locais e da contorna dende o momento que se anunciou o proxecto», y el gobierno local «está recibindo propostas e mesmo ofertas de moitas destas empresasinteresadas en querer ubicarse en Soutomaior».

Este proceso de licitación de la redacción del proyecto llega con un visible atraso en comparación con las previsiones iniciales del Concello, pues en un comunicado publicado el 24 de enero de 2025, anunciaban que este mismo paso se llevaría a cabo «nas vindeiras semanas». Por causas desconocidas, finalmente la licitación se pone en marcha ahora, a finales de agosto.

Desde el gobierno local afirman que la construcción del ecoparque empresarial dotará de un «crecemento exponencial» al tejido económico de Soutomaior, y que el proyecto «axudará ao crecemento das empresaslocais e á captación de novas empresas para a súa implantación no noso concello».

El plan destaca también por su leves repercusiones ecológicas. Ya presentado (y con visto bueno) a la Comunidad de Montes de la zona, el espacio será «moderno e sostible, degrancapacidade produción económica sen que iso repercuta nun alto impacto ambiental».