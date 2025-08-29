Los reyes, en el comité de honor por los 800 años de la catedral tudense

Sus majestades los reyes de España y el presidente de la República Portuguesa presidirán el comité de honor del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui.

Así lo confimó el Concello de Tui en un comunidado, tras la respuesta positiva de ambos organismos a la invitación realizado por el alcade de Tui, Enrique Cabaleiro, en nombre del comité organizador del evento.

El objetivo de la celebración, que comenzará a partir del 30 de noviembre de 2025, es promover un amplio programa de actividades relacionadas con la consagración del emblemático e histórico edificio.

En su organización participan entidades de ambos lados de la raya como son el Concello de Tui, el Cabildo Catedrático, la Xunta de Galicia, la Delegación del Gobierno, la Diputación de Pontevedra, la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Rexional do Norte de Portugal, entre otras.