El Plan de A Lomba aumenta la edificabilidad: pasa de 36.000 a 56.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Ponteareas considera que las reuniones para informar al por menor del proyecto que resuelve años de bloqueo del polígono de A Lomba tuvieron «éxito de participación». Propietarias y propietarios de suelo y el empresariado del polígono de A Lomba asistieron para conocer el proyecto y resolver dudas sobre el documento aprobado por el pleno y que según la edil Silvia Fernández Táboas «resuelve años de inquietudes y que otorga seguridad jurídica y urbanística a las empresas pero también una salida a terrenos infrautilizados y abandonados y se dota a la zona de suelo para nuevos usos y espacios verdes de las que disfrutar toda la ciudadanía».

Entre las cuestiones de las que se informan destaca el aumento de la edificabilidad neta de 36.000 m² a más de 56.000 m². «Este nuevo planeamiento hace posible que se pueda disponer de un 50% del suelo duplicando las posibilidades de que se asienten nuevas empresas o crezcan las actuales», dijo.

Para responder a las preguntas de las personas interesadas, la concejala destacó que el plan aprobado (una modificación del PXOM) reduce la red viaria en un 30%, lo que mejora la eficiencia del suelo y disminuye los costes de ejecución.

También permitirá un incremento de las zonas verdes en un 20%, alcanzando más de 67.000 m², que permitirán crear un corredor ecológico hacia A Freixa. Además, se reducirá el número de propietarios de 144 a 85, lo que simplifica la gestión del suelo.

Por otro lado, y con respecto a la repercusión del coste por m², según la edil pasa de 50 €/m² a solo 17,77 €/m² y posibilitará un incremento del aprovechamiento urbanístico, que pasa de 0,351 a 0,386 m² (un 10% más valor edificable). Por otra parte, la alcaldesa Nava Castro destaca la importancia de este documento «realista y resolutivo que transforma los años de parálisis en nuevas oportunidades», indica la regidora.

El Ejecutivo local afirma que en menos de dos años el gobierno consiguió aprobar inicialmente el Plan Parcial para A Lomba. Comenzando por firmar un convenio con la Consellería de Empleo e Industria el 13 de noviembre de 2023 dotado de 100.000€ para redactar el plan, agilizando la licitación y adjudicación, manteniendo reuniones individuales con la propiedad y empresarios y también colectivas y llevando su aprobación inicial a pleno el 29 de julio de 2025.