El comercio local de Porriño abre a la luz de las estrellas

En septiembre, Porriño se vuelca con su comercio. Los establecimientos de la villa del Louro abrirán sus puertas en un cielo nocturno lleno de música y ambiente festivo durante dos noches del mes bajo la denominación de Noite Aberta.

La iniciativa nace tras el éxito de la anterior edición realizada en el marco de la Porriño Fashion Weekend, que tuvo lugar en abril. El objetivo está claro: dinamizar la noche en el municipio en dos fechas clave y llenas de actividad al tiempo que atraer tantos a vecinos como visitantes, combinando compras y ocio en una única experiencia.

La idea de realizar esta nueva edición de apertura nocturna partía del gobierno local, proponiendo el día de las Fiestas del Cristo, 19 de septiembre, como una data perfecta en la que repetir la exitosa acción. Con tal motivo, el Concello de Porriño convocó a los y las comerciantes a una reunión para tratar la temática.

Allí, además de acoger con entusiasmo la iniciativa, el conjunto del colectivo acordó aprovechar también la noche del sábado 6 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la prueba ciclista A Nocturna y el Negrita Music Festival en el municipio. A mayores, la reunión también se convirtió en un espacio de diálogo abierto, donde los comerciantes pudieron aportar ideas y sugerencias.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo señaló que «la excelente acogida por parte del sector demuestra que, cuando colaboramos, podemos crear eventos que dinamizan la villa, atraen visitantes y fortalecen el sentimiento de pertenencia».

Además, se informó sobre la nueva edición de los Premios del Comercio Galego para los que el Concello prestará asesoramiento sobre la gestión de las solicitudes.