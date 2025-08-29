Casi mil mayores de Redondela participan en actividades para una vida activa
Redondela
El Concello de Redondela tiene en marcha un año más los cursos dirigidos a personas de más de 55 años. Se trata de actividades muy demandadas y que se llevan a cabo en todas las parroquias. Concretamente se imparten clases de memoria para una mente activa y otras donde los participantes practican gimnasia y ejercicios de mantenimiento.
En esta edición, que se retoma el 8 de septiembre, hay inscritos unos 800 mayores del municipio. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que se amplió el número de plazas con más grupos «para dar respuesta a todas las solicitudes».
