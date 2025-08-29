Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi mil mayores de Redondela participan en actividades para una vida activa

R. V.

Redondela

El Concello de Redondela tiene en marcha un año más los cursos dirigidos a personas de más de 55 años. Se trata de actividades muy demandadas y que se llevan a cabo en todas las parroquias. Concretamente se imparten clases de memoria para una mente activa y otras donde los participantes practican gimnasia y ejercicios de mantenimiento.

En esta edición, que se retoma el 8 de septiembre, hay inscritos unos 800 mayores del municipio. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que se amplió el número de plazas con más grupos «para dar respuesta a todas las solicitudes».

