Un mar de xogos llenará la Alameda de Redondela de juegos de madera
El espacio, pensado para todas las edades, se mantendrá hoy y mañana
La Alameda Castelao de Redondela se convertirá durante este fin de semana en Un mar de xogos. La iniciativa del colectivo Bico de Toupa, que instala una serie de juegos de madera con temática marítima, estará presente en el centro del concello hoy y sábado de 17.00 a 20.30 horas.
Aunque el ensamble de artesanía que estará disponible está pensado para un público infantil (con una serie de recreos destinados a niños de 1 a 4 años, y otra de 4 a 12), la propuesta va dirigida a todos los públicos, y busca tanto fomentar «o coñecemento da cultura mariña e do coidado dos océanos» como ser «un punto lúdico interxeracional», como explica el colectivo Bico de Toupa.
Las familias que se acerquen a la Alameda podrán disfrutar de juegos como el peixelín (un futbolín donde los jugadores se transforman en pescados), Cruzar o charco (un desafío de habilidad en el que habrá que contar con destreza para el lanzamiento de conchas) u opciones más tradicionales como los peixebolos, entre los 12 juegos que conformarán en total el escaparate.
El colectivo encargado se fundó en el propio concello local en 2017, pero cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito teatral y de bellas artes, contando en su dirección con la artista plástica Ruth Rodríguez y el director del Festival Internacional de Títeres de Redondela Luis Crespo.
