Jornada de puertas abiertas en el Club Natación Mos
Con motivo del inicio del curso escolar y del calendario de actividades, el Club Natación Mos ofrece la posibilidad de probar este deporte en una jornada de puertas abiertas.
La iniciativa está dirigida a niños y niñas mayores de seis años que sepan nadar sin ayuda de material.
El objetivo, tal y como indican desde el propio club es «acercar este deporte tan completo a los más pequeños, que prueben la disciplina y que le pierdan el miedo a uno de los deportes más saludables que existen».
Las jornadas comenzarán durante la segunda quincena de septiembre y no supone ningún coste para el usuario.
Las solicitudes se pueden presentar desde este momento poniéndose en contacto con el Club Natación Mos a través del correo electrónico enviosmos@gmail.com indicando querer participar en la iniciativa.
Las plazas son limitadas y es imprescindible la reserva.
