Crítica
O Rosal, vila musical do Baixo Miño
Tomás Camacho
«A música non é un bálsamo nin un mero entretemento, senón unha arte educativa por excelencia, que se insire na alma e a forma na virtude». Platón
No marco do O Rosal Cámara Fest 2025, o luns 18 tivemos o pracer de escoitar un concerto para frautas e piano a cargo dos frautistas Katrina Penman e Fernando Raña, e da pianista Rasa Biveiniene.
Durante anos, O Rosal distinguiuse pola súa excelencia musical. Esta política cultural non é casualidade, nin xurdiu da noite para a mañá, senón consecuencia da sensibilidade e o compromiso de varios rexedores. A proba máis evidente diso é que a actual alcaldesa, Ánxela Fernández, economista de profesión, é trompista na Agrupación musical do Rosal.
O concerto contou cun programa monográfico dedicado integramente á obra da frautista e compositora británica Katrina Penman. Artista multidisciplinar cun amplo currículo como intérprete e compositora, graduouse no Royal College of Music de Londres . Gañou varios premios de composición en diversos concursos internacionais.
A velada inaugurouse coa Sonatina para frauta e piano, de tres movementos: «I. A filla do mar», «II. Deva, deusa da lúa na beira do mar» e «III. Nunca choveu que non escampara». Trátase dunha obra de carácter descritivo, inspirada no mar, que desprega melodías de singular beleza con ecos da tradición galega, matices neorrománticos e sutís harmonías de aire impresionista. Unha partitura que mergulla ao oínte nunha paisaxe sonora chea de luz e atmosferas cambiantes. O flautista Fernando Raña interpretouna cun belo son cristalino, exquisita sensibilidade e depurada técnica, acompañado con refinamento e complicidade pola pianista Rasa Biveiniene, que realzou a expresividade da obra.
O programa seguiu con Antequera para só de frauta, de marcado estilo andaluz. Cunha linguaxe modal e un aire próximo á improvisación. A partitura esixe do intérprete destreza en arpegios e saltos vertixinosos. Raña despregou todo a súa arte para extraer da obra o seu carácter apaixonado e o seu inconfundible «duende».
Seguiu con To Andalusia and Beyond –interpretada pola autora e Rasa Biveiniene, onde realiza un percorrido musical por diferentes paus da música andaluza -malagueña, soleá, rondeña- nun despregamento sonoro que as intérpretes abordaron con virtuosismo e expresividade.
En Oriental, para frauta soa, a compositora inspirouse en sonoridades de China e Xapón. A súa interpretación, a cargo da propia Penman, revelou unha execución delicada, de fraseo refinado, que puxo de manifesto tanto os seus dotes técnicos como a súa profunda musicalidade.
O recital continuou con Distant Landscapes, dúo de frautas, As the Snow Burned e Flautknight, pezas que ampliaron aínda máis o abanico expresivo da autora.
Como colofón, e en clave pedagóxica, ofreceuse un animado popurrí de obras populares arranxadas por Penman, no que participaron xoves alumnos da agrupación musical local, provocando a entusiasta resposta dun público numeroso e entregado.
É de xustiza recoñecer o labor dos quen fixeron posible esta cita coa música: Javier Alonso, director do Cámara Fest, a Agrupación Musical, o concelleiro de Cultura Carlos Villanueva, e de maneira especial a alcaldesa Ánxela Fernández, cuxo decidido empeño en favor da vida cultural enriquece non só aos cidadáns do Rosal, senón a toda a comarca do Baixo Miño.
*Tomás Camacho é profesor e exdirector dos Conservatorios Superior de Música de Vigo e Profesional de Ourense
