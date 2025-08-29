Arranca en Nigrán el nuevo SAF, que supone 1,5 millones al año

Durante este mes de agosto arranca en Nigrán la nueva empresa de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras licitarse el contrato más costoso de la historia del Concello, con el objetivo de dar servicio a la totalidad de grandes dependientes (grado 3) que hay actualmente y a los que puedan surgir de aquí a cuatro años vista (periodo de vigencia máxima del contrato). De este modo, la inversión del Ayuntamiento pasa de los 580.000 euros al año a 1,5 millones, lo que se traduce, entre otras cosas, en un aumento del precio/hora para las arcas municipales, pasando de 16,96 euros + IVA a 23,20 + IVA.

Además, la licitación supuso un aumento de 30.000 a 56.760 las horas al año y, consecuentemente, permitirá eliminar la actual lista de espera de 29 grandes dependientes. La nueva empresa, Attendo Care, trabaja ya coordinadamente con los Servicios Sociales del Concello para que el 1 de septiembre se produzcan 10 nuevas altas y el 1 de noviembre estén ya todas incluidas.

«Por vez primera en la historia del Ayuntamiento de Nigrán vamos garantizar la asistencia a todas aquellas personas que necesitan ayuda para tareas tan intrínsecas en su rutina diaria como asearse, vestirse, alimentarse o acostarse. Este es el ‘Nigrán para todos’ al que siempre nos referimos», explica el alcalde, Juan González, quien incide en que actualmente el servicio llega a 38 personas dependientes.

«Este servicio es compatible con otros como ‘Xantar na casa’, por lo que resulta clave para que las personas que lo deseen puedan seguir viviendo en sus domicilios bien atendidos y sin caer en la exclusión social», resalta el regidor, quien demanda más implicación de las demás administraciones: «El envejecimiento de la población en Galicia es muy notorio y para muchos ayuntamientos asumir en buenas condiciones este servicio básico es una ruina, en Nigrán tenemos recursos y lo podemos hacer, pero no es justo que la Xunta no se implique y financie al 100% un servicio que es competencia autonómica», considera.

Desde el Ayuntamiento se apostó en este contrato porque en la adjudicación se valoraba más la calidad del servicio que la propia oferta económica. Así, puntuaron prestaciones de mejora en el servicio como fisioterapia, podología, peluquería básica, limpiezas «de choque» (especialmente importante en los casos que cursan con síndrome de Diógenes para poder empezar ya sin esta problemática), cursos de formación para los cuidadores que complementen a la ayuda profesional y eviten el síndrome del «cuidador quemado» o también cursos cara el personal técnico.

Además, se valoraron también apoyos técnicos como pueden ser grúas, camas, asientos giratorios de bañera, sillas de ducha, bandejas de lavado de cabeza, pastilleros.... «Recogemos todas las mejoras del anterior contrato, como que primara la calidad sobre el precio, y introducimos novedades que sabemos que serán otro salto cualitativo», resume González.