Zubiri da un concierto inclusivo en Nigrán
Serafín Zubiri actuará en Praia América, Nigrán, el sabado 30 de agosto a las 21 horas. El evento tendrá lugar en la zona del mercado multicultural y el músico estará acompañado por la Banda de Música de San Miguel de Oia. A mayores, el concierto será signado y contará con mochilas vibratorias para todas las personas sordas que lo soliciten previamente.
