En las últimas horas, la protectora gallega La Isla de Tali ha compartido un vídeo en sus redes sociales, a modo de «humilde homenaje a Vero, una persona mágica», apunta Natalia Conde. Ella es una de las responsables de este refugio situado en Nigrán que fundó hija Tali, y que la actriz recientemente fallecida visitó el año pasado.

En aquel momento, por salvaguardar su privacidad, no publicaron ninguna imagen de su paso por allí, que fue más allá de comportarse como una simple observadora. Verónica Echegui, reconocida amante de los animales, estuvo dos días cuidando y desarrollando las labores propias de esta protectora, como una más.

«Llegaste con tu sonrisa, tu fuerza y un amor inmenso hacia cada uno de los animales. Hoy duele tu ausencia, pero tu luz permanece en cada rincón del refugio y en cada vida que tocaste. Gracias Vero por tu amistad y tu generosidad», expresa la fundadora de La Isla de Tali en este emotivo vídeo que muestra una faceta más personal de la actriz madrileña.