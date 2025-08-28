Cuando Verónica Echegui visitó un refugio de animales de Nigrán como una voluntaria más: «Era mágica»

Cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento el pasado lunes, diversas personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política despedían a Verónica Echegui a través de sus redes sociales.

Muchos de ellos mostraron su tristeza y su sorpresa ante la prematura muerte de la actriz. Y es que solo los más allegados eran conscientes de su lucha contra un cáncer que finalmente no pudo superar.

La mujer que encarnó a 'La Juani', de Bigas Lunas, no solo dejó una oleada de elogios por su faceta profesional en el mundo del cine y de la televisión. En los mensajes y declaraciones de sus compañeros y amigos que reaccionaron a su muerte también se pusieron en valor sus cualidades más personales: «Era una niña buena, llena de luz, una mujer maravillosa»; «Lo tenía todo era una persona que tenía una sonrisa maravillosa»; «Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor… Qué pena. Qué pronto»; «Recuerdo cada momento que tuve la suerte de disfrutarte»; «Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa».

Natalia Verbeke, Dani Martín, María Adánez, Lidia San José, Cayetana Guillén Cuervo, Maribel Verdú, Pablo Carbonell y un sin fin de rostros conocidos dedicaron su último adiós a Vero, que también dejó huella más allá de los escenarios y los platós de cine. Y es que fuera de los focos, su vida estaba muy ligada a la naturaleza y a su amor por los animales. Hasta el punto que la actriz madrileña soñaba con vivir rodeada de una suerte de arca de Noé en su hogar de la sierra, donde perros, ocas o gallinas en libertad formaban parte de su pequeño paraíso.

Fruto de esa pasión por estos seres de toda condición y pelaje, Verónica quiso conocer uno de los refugios más especiales que hay en España: La isla de Tali, protectora de una joven de Nigrán quien, junto a su familia y un grupo de voluntarios, lleva casi diez años rescatando y dando una segunda oportunidad a caballos, ponis, ocas, cerdos, cobayas, pájaros, reptiles, cabras, corderos, gatos y perros, que son abandonados, o con un destino peor: ser sacrificados.

Cuando la actriz conoció la historia de Natalia Rodríguez -Tali- a través del documental Nómadas, -se puede visionar en Prime Video-, quiso conocerla y visitar su particular paraíso animal en Galicia. La cinta, ópera prima de Ingrid García-Jonsson, retrata de forma muy personal a una nueva generación que concibe y afronta la vida y su universo laboral con una actitud flexible y siempre abierta al cambio. Son 17 historias de 17 jóvenes que huyen de lo estandarizado para darle un vuelco a su existencia. Y Tali formó parte de ese grupo de Nómadas del siglo XXI cuyas historias relata el documental.

«Fue a través de una amiga común, que también ha colaborado en el refugio, cómo Vero nos contactó», relata a Faro la madre de Tali, Natalia Conde, igual de implicada que su hija en la gestión de la protectora de esta localidad de O Val Miñor.

Cuenta que su visita tuvo lugar en la Semana Santa de 2024. «Se alojó en una casa rural cercana y nos visitó un par de días. Durante ese tiempo no paró de colaborar y cuidar a los animales que tenemos aquí como una más», recuerda Natalia, matizando que «fueron días que llovió a chuzos, y aún con el pedazo de temporal que había, cruzó el río y se implicó un montón en todo».

Un pequeño vídeo de apenas 20 segundos recoge esa huella «super entrañable» que Vero dejó en la protectora. «Aunque, en su momento, ella sí que compartió en sus 'stories' algunos momentos de su estancia en la prote, nosotros preferimos preservar su intimidad, porque al conocerla, comprobamos que esa superficialidad que cualquiera le puede presuponer a un personaje público, en su caso, nada más lejos de la realidad», asegura Natalia.

Algunos momentos de la estancia de Verónica Echegui en La isla de Tali, compartiendo la jornada con Natalia y su hija, la fundadora del refugio y quien le da nombre. / Cedidas

«Fue una visita privada que en aquel momento nos guardamos para nosotros y más después de conocerla: ella era mágica, y a pesar de que solo estuvo apenas dos días, cuando se fue se nos llenaron los ojos de lágrimas de lo emotivo que fue todo. Se mostró entusiasmada con la forma de vida que le dábamos a nuestros animales, hicimos una comida improvisada y colaboró en el refugio como cualquier otro voluntario».

Pésame a Álex García y vídeo homenaje

La conexión fue tan cercana que han mantenido contacto durante todo este tiempo, «con mensajes por Whatsapp, y preguntando cómo iban las cosas en la prote», señala. No obstante, Natalia y Tali, al igual que la mayoría, no eran conscientes de que estaba enferma, por lo que la noticia de su muerte fue una triste sorpresa para ellas. «Le enviamos un mensaje de pésame a Álex (el actor y expareja de Verónica Echegui), que aunque ya no estaban juntos, tenía la misma forma de ver la vida que ella y se querían un montón».

Además de ese mensaje personal de condolencias, subieron a sus redes el vídeo homenaje en el que Tali expresa su sentir ante la marcha de su amiga: «Llegaste con tu sonrisa, tu fuerza y un amor inmenso hacia cada uno de los animales. Hoy duele tu ausencia, pero tu luz permanece en cada rincón del refugio y en cada vida que tocaste. Gracias Vero por tu amistad y tu generosidad. La isla de Tali siempre será también tuya», expresa su voz sobre ese montaje que muestra cómo fue la experiencia de Verónica Echegui durante su visita a la protectora.