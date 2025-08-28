Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salceda presenta la fiesta de los callos

La plaza del Concello de Salceda o, si llueve, el Centro de A Devesa, acogen mañana a las 11:30 horas la presentación de la XXXI Festa dos callos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents