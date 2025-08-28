Porriño invierte 177.000 euros en mejorar varios caminos locales
El Concello do Porriño realiza una inversión de 177.000 euros en la mejora de varios caminos municipales, según informó a través de una nota de prensa. Las actuaciones incluyen trabajos de asfaltado en diferentes parroquias, entre ellas Torneiros, Mosende y Pontellas.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, visitó las obras que se están ejecutando en el lugar de Casal Vello, en Pontellas, y que continúan hoy. Según explicó, el objetivo principal es la reposición del firme para mejorar la seguridad vial. «Estas obras responden a la necesidad de mantener en buen estado la extensa red de caminos municipales que tenemos en Porriño, muchos de ellos con gran tránsito diario. No se trata solo de mejorar la comodidad de los desplazamientos, sino también de garantizar la seguridad de peatones y conductor», concluyó.
