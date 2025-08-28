El pleno de Salceda debate hoy otra vez los presupuestos municipales

El pleno municipal de Salceda votará, de nuevo esta tarde, el presupuesto municipal, que ya se trató en una ocasión anterior y fue retirado del orden del día en la última sesión convocada. Esta vez, el gobierno local de MS insistió en la negociación con PSdeG y BNG para evitar que la alcaldesa, Loli Castiñeira, tenga que someterse a una cuestión de confianza.

El pasado fin de semana, el PSdeG hizo público su predisposición a aprobar estas cuentas marcando cuatro líneas rojas, lo que hace previsible que, al menos los socialistas, voten afirmativamente a las mismas. Aunque esto pase, el voto en contra de PP y BNG las puede tumbar de nuevo, como ya ocurrió en la útima sesión en que fueron debatidas y en la que los socialistas estaban ausentes.

Los populares mantuvieron desde principio de legislatura una posición contraria a negociar cuestiones que favorezcan la gobernabilidad de Salceda como los presupuestos o los salarios del gobierno local, empujando al Ejecutivo local, de solo cuatro personas, a negociar exclusivamente con los grupos que les posibilitaron la dirección del Concello (PSOE y BNG), una negociación que, por otro lado, fue ayudando al gobierno a limar las asperezas iniciales entre los socios de investidura. El PP, como grupo con más ediles, a su vez negoció con los dos grupos de izquierda en la oposición, distintos asuntos de gobernabilidad, como que los plenos extraordinarios se celebren por la tarde, e incluso la posibilidad de una moción de censura planeó sobre el ambiente, algo que, en la actualidad, ya se ha descartado

Los presupuestos, que han sido calificados por el gobierno como los más altos de la historia, causan expectación por las obras y servicios que dependen de ellos y se espera un gran seguimiento por el vecindario. La cita es a las 20.30 horas en la Consistorial.