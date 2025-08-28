«Mañans de verán» a ritmo de sirena policial
El campamento municipal de Mos «Mañans de verán» se celebró a rito de sirena policial con la visita de tres vehículos patrulla de la Policía Local de Mos y tres agentes que, más allá de su uniforme, llegaron con el objetivo de acercarse a los niños y niñas de manera didáctica y divertida. La esa visita también asistió la concejala de Educación Julia Loureiro.
