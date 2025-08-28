Lorenzo recibe al Slot Club tras la Masterslot
El alcalde Alejandro Lorenzo recibió al Slot Club Porriño, otra vez campeón de la Masterslot, la prueba de resistencia del nacional de Scalextric celebrada en Móstoles. El regidor les felicitó por ganar una carrera de 24 horas con un importante trabajo en equipo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- El remolcador remolcado: Gardacostas rescata al barco histórico que embarró en Praia América
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos