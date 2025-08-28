Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorenzo recibe al Slot Club tras la Masterslot

El alcalde Alejandro Lorenzo recibió al Slot Club Porriño, otra vez campeón de la Masterslot, la prueba de resistencia del nacional de Scalextric celebrada en Móstoles. El regidor les felicitó por ganar una carrera de 24 horas con un importante trabajo en equipo.

