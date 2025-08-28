Galicia Suroeste organiza visitas para presumir de cielo

Galicia Suroeste prevé obtener la certificación como Destino Turístico Starlight en este último trimestre del año tras terminar el proceso de auditoría. En marzo de este mismo año la agrupación comenzó los trámites para conseguir la certificación, siguiendo la hoja de ruta establecida en el Plan estratégico de la entidad y en el Plan de Sustentabilidad Turística en Destino del que es órgano gestor.

El proceso, que definen como «laborioso y exhaustivo», contó con la participación de los catorce ayuntamientos que forman parte de Galicia Suroeste: A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Tomiño y Tui. Todos ellos firmaron la «Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas», Declaración de La Palma 2007.

Los Destinos Turísticos Starlight son escenarios que incorporan la observación del firmamento como parte de su patrimonio natural, paisajístico, cultural y científico y a su vez fomentan el astroturismo, también denominado «Turismo de las Estrellas».

Con el fin de presentar e iniciar la promoción de este nuevo producto turístico en la zona, Galicia Suroeste ofrecerá a partir del próximo mes de septiembre un ciclo de catorce actividades para la iniciación en la observación de los cielos nocturnos.

Las actividades, que buscan concienciar en la protección y la conservación del cielo nocturno, se desenvolverán dentro del programa «Os Ceos de Galicia Suroeste» y consistirán en salidas nocturnas realizadas por guías turísticas certificadas por la propia Fundación Starlight.

A través de esta iniciativa, las personas participantes podrán descubrir una nueva forma de mirar el cielo e iniciarse en el mundo del astroturismo. Estas visitas se llevarán a cabo en la totalidad de los municipios pertenecientes a la agrupación.

La primera cita tendrá lugar el 5 de septiembre en Mos. Las siguientes serán el 6 de septiembre en Pazos de Borbén y el 7 de septiembre en el Concello de Baiona.

El próximo fin de semana, las actividades se realizarán en los ayuntamientos de Redondela, Fornelos de Montes y Tui, los días 12, 13 y 14 de septiembre respectivamente.

El día 20 la actividad llegará a Gondomar y el mes de septiembre llegará a su fin con actividades en Soutomaior el día 26 y en Nigrán el día 27.

Las visitas continuarán en el mes de octubre. Los días 3 y 4 de ese mes la actividad se podrá realizar en Romani y Porriño, respectivamente y finalizarán el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre en los municipios de O Rosal, Oia y A Guarda.

Las inscripciones estarán disponibles en la página web de la entidad a partir del próximo viernes 29 de agosto y la actividad cuenta con la financiación de Turismo de Galicia y Diputación de Pontevedra. - Turismo Rías Baixas.