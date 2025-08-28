El futuro servicio de residuos de Ponteareas llegará a los 2,1 millones al año

El gobierno de Ponteareas aprobó el martes el inicio del expediente de contratación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio, que, según informa el Concello en una nota de prensa, «incorpora importantes novedades» con respecto al actual.

El concejal responsable, Jesús Cao, adelantó que para que se implanten y consoliden las mejoras y se materialice completamente el proceso tan necesario de modernización el contrato se adjudicará por diez años con un presupuesto anual de 2.183.936,08 euros.

«Renovaremos al completo el servicio para poder ofrecer medios y recursos modernos, que nos permitan hacer una gestión más sostenible, que esté acorde a las necesidades de hoy en día y pensado para satisfacer no solo la demanda de las vecinas y vecinos, también nuestro compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030», explicó el edil del gobierno local.