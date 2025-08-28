Diecisiete catas abren la Festa do Viño do Condado de Tea con más bodegas que nunca

Un total de diecisiete marcas de vino son comentadas desde el pasado lunes como preludio de la 66ª edición de la Festa do Viño do Condado de Tea. Las catas, de un total de once bodegas, tratan de mostrar a las personas que asisten las particularidades de los vinos que se muestran. Hoy y mañana tienen lugar las últimas a las que se accede con reserva previa.

Es la primera vez que se catan tantos vinos con un récord de asistencia. La propia fiesta, que se inicia mañana, cuenta con un total de 29 bodegas y cien marcas, el mayor número desde que la fiesta acoge exclusivamente a vinos sujetos a la Denominación de Origen Rías Baixas.

Como en los últimos años, la nueva edición de la fiesta de Salvaterra incluye, los días 29 y 30 en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, el túnel del vino, al que también se accede con reserva previa y en el que ya quedan pocas plazas, según explicó a FARO la concejala de Cultura de Salvaterra Lorena Soto.

En este tunel, las personas que lo deseen pueden degustar en el interior del Museo del Vino todos aquellos de la subzona de Condado de Tea por un precio de 15 euros. Las inscripciones siguen abiertas tanto para las catas como para el tunel en el email del museo del vino como en el número de teléfono 617 148 866. La edil anima a las personas interesadas a reservar aunque hoy podrían agotarse las plazas.

Por otro lado, la fiesta tiene este año otra particularidad: es la primera vez que se se celebra inmersa del inicio de la vendimia, que cambia los planes de algunos bodegueros y viticultores. Algunos esperan a que la lluvia, que se espera estos días, sea beneficiosa para los racimos que se recogeran, ya masivamente, a partir de la próxima semana.

Además, este año, la fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia tendrá el recinto ampliado a toda la muralla contando con espacio de mesas también en la Praza do Castelo con un segundo escenario, lo que resultó un éxito en el 2024, con el lleno total en todo el recinto. Además de la cultura del vino, de nuevo se contará con los conciertos de las noches gastronómicas, com actuaciones como Galifunk Brass, De Ninghures, G-Face, La MMarca, Os D´Abaixo, O Caimán do Río Tea, Lenha Verde, Son das Tabernas y La Trío Machine. El domingo habrá además grupos folclóricos de la comarca.

Nuevos cofrades

Por otra parte, un año más se reunirá la Cofradía de Condado de Tea y espumosos que nombrará cofrades de Honor a José Ojea Rodríguez y a Perfecto González Fernández, fundadores de la fiesta, en el primer caso a título póstumo. Así mismo, se nombrará Cofrade de Honor al actor y productor Rubén Riós Marcelín, que este año es el pregonero.

Además serán nombrados Carlos Moro González, propietario de bodegas familiares Matarromera y bodegas Viña Caeira, Rosario Domínguez Iglesias, gestionadora de expedientes de subvenciones agrícolas, Juan Carlos Lameiro Rodríguez, colaborador del montaje fiesta, Luisa Lorenzo Pérez, colaboradora montaje de la fiesta y María Esther Ojea Rodríguez, viticultora.