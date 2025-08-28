De Arcade a Italia: Cael, futuro del kick boxing español

Dicen que las grandes cosas llegan en pequeños frascos, y el club Kickboxing Arcade representa a la perfección esta regla. Un emprendimiento familiar, formando a la juventud de un concello de 7.000 habitantes en unas instalaciones lo más humildes posible, lleva años siendo de los equipos más laureados de Galicia y España, y un nuevo talento de 16 años lo volverá a representar internacionalmente en Italia el próximo septiembre: Cael Zalimy ha sido convocado por la selección española para participar en el campeonato de Europa Júnior.

«Como no me cogieron el año pasado, en este ya me lo propuse como objetivo, y al ganar el Campeonato de España me lo esperaba, pero me puse contento igual», cuenta Cael al preguntarle si la llamada del equipo nacional le pilló por sorpresa.

Su éxito viene de lejos: apuntado al club desde los 4 años por el deseo de sus padres de aprender defensa personal, empezó a competir con 8 años, y rápidamente lo llamaron para participar en contiendas nacionales, en las que comenzó a cosechar medallas: «El primer año y el segundo quedaba oro, plata, plata otra vez, bronce... pero después empezó a ganar siempre», cuenta Lito Álvarez, su entrenador y fundador del club. En total, Cael lleva ya media vida compitiendo, y contando sólo campeonatos a nivel España, acumula ya más de 20 preseas en su impecable trayectoria.

Aunque ya estuvo cerca de representar a Arcade internacionalmente el año pasado (pues su enésima victoria en competición nacional hizo llamar la atención de los seleccionadores), finalmente no fue elegido en el equipo español en 2024, pero su reafirmación, con dos oros, en el reciente campeonato estatal de edad escolar despejó todas las dudas para 2025.

Ahora, Cael se prepara para disputar el europeo en Jesolo (Venecia) con dobles sesiones de entrenamiento y 8 prácticas a la semana. Competirá en el peso mínimo (menos de 57 kg) en las modalidades de Point Fighting (en la que se detiene el combate con cada contacto efectivo) y Light Contact (donde la pelea no se interrumpe, y se busca el puntaje en vez del K.O.). Aunque con su nivel aspira a todo, su entrenador prefiere ser precavido en cuanto a previsiones: «Isto son sorpresas, o nivel está moi alto e o 60% da xente que compite en mundiais vén de Europa, vai ser unha lotería», expresa Lito.

A Cael sólo le queda un obstáculo que superar antes de ir a Italia: la financiación. Aunque la federación española le subvencionará gran parte de los gastos si consigue una medalla, de entrada es el propio competidor quien tiene que costearse el viaje y los diez días de estancia, tanto los de él como los de su hermana, que lo acompaña al ser menor de edad.

Para hacer frente a los pagos, desde el club han montado una rifa que está teniendo éxito entre sus miembros: «De momento va bastante bien, como es un club familiar la gente lo conoce, comprende la situación y está colaborando para que vaya», comenta Lito. Se puede ver entre los usuarios del gimnasio: de adolescentes a jubilados, todos están aportando su granito de arena para que Cael pueda mostrar todo su potencial, y que en este mes de septiembre deje tanto a Arcade como a su familia en todo lo alto.