El BNG pide regular las viviendas turísticas

d. a.

Redondela

El BNG de Redondela insta al gobierno local a imponer un control sobre las viviendas turísticas. Los informan de que «hai máis dun ano que lle trasladamos ao goberno de Digna Rivas un borrador para na regulación destas vivendas de uso turístico», pero el borrador todavía no fue negociado. Segundo sus datos, el número de pisos o casas destinadas al turismo en Redondela asciende a las 300.

