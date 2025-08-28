El BNG pide regular las viviendas turísticas
d. a.
Redondela
El BNG de Redondela insta al gobierno local a imponer un control sobre las viviendas turísticas. Los informan de que «hai máis dun ano que lle trasladamos ao goberno de Digna Rivas un borrador para na regulación destas vivendas de uso turístico», pero el borrador todavía no fue negociado. Segundo sus datos, el número de pisos o casas destinadas al turismo en Redondela asciende a las 300.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- El remolcador remolcado: Gardacostas rescata al barco histórico que embarró en Praia América
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos