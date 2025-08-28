Baiona mejora el CEIP plurilingüe de Belesar

Dentro de las reformas para mejorar los centros escolares cara el inicio del curso, en el CEIP Plurilingüe Belesar el Concello de Baiona ha realizado una mejora de la canalización existente, cambiando por

nuevos, los tramos afectados por la corrosión. También se ha dejado listo el mantenimiento y limpieza en la demás canalizaciones.