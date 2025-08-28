AER invita a repensar el modelo de Entroido de Verán

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) invita al resto de grupos políticos a reflexionar sobre el modelo actual del Entroido de Verán. En un llamamiento en sintonía con el que Alén Nós emitió antes de la celebración, defienden mantener la «marabillosa iniciativa», pero demandan un cambio de modelo para evitar que la fiesta sea «un macro-botellón descontrolado ata a madrugada no que, a determinadas horas, Redondela vólvese un territorio comanche onde todo vale».

Desde AER defienden una vuelta de tuerca en la planificación para priorizar «un comportamento moito máis civilizado por parte dos asistentes», y reclaman que los más de 100.000 euros públicos que implica la organización del Entroido de Verán se destinen a permitir convivir la fiesta con los vecinos, además de frenar los niveles de contaminación que se producen en las calles de Redondela durante toda la jornada.

«É moi frustrante ver que o Entroido derivou nun ‘ti emporca, que xa limpamos nós’. Este ano, houbo 130 contedores de lixo que na noite do domingo estaban sen encher, cando o chan estaba cheo de toneladas de lixo», explica el portavoz de AER y concelleiro de Vías e Obras, Roberto Villar.