Valtea y Adegas Galegas inician la vendimia más temprana de la historia

Las bodegas de la subzona de Condado de Tea, Valtea, en Crecente, y Adegas Galegas, en Salvaterra, fueron las primeras en iniciar la vendimia este año, adelantándose días e incluso semanas a las fechas habituales e iniciando la que, probablemente, será la vendimia más temprana de la historia.

En Condado de Tea comenzaron la vendimia un grupo de fincas en diferentes zonas (menos de una decena) que por su orientación tenían el grado de madurez esperado, mientras que en la subzona de O Rosal empezó a recoger uva solamente Lagar de Fornelos, aunque se espera que la próxima semana se incorporen algunas bodegas más.

Según datos que maneja el Consello Regulador Rías Baixas en Condado y O Rosal, se han recogido desde el jueves un millón de kilos de uva.

La enóloga de Valtea, Carla González, dirigió en las viñas la recogida matinal comprobando la calidad de los racimos y posteriormente los trabajos de prensado, que realizaron durante la tarde en las instalaciones de la aldea de Vilar. «Estamos ante una uva de una calidad que supera lo excelente», aseguró la enóloga. «Tuvimos que iniciar la vendimia ya que los racimos estaban con el grado de alcohol y acidez deseado, no podíamos esperar un minuto más», indica.

Una vendimiadora recoge un racimo. / Anxo Gutiérrez

La responsable de todos los procesos de elaboración de esta bodega familiar, una de las más grandes de la comarca, asegura que la sequía ha provocado que sea necesario vendimiar de inmediato porque las uvas comienzan a perder agua.

Las primeros racimos que están recogiendo en Valtea van directamente a la elaboración de espumosos. «Aunque a partir de aquí seguiremos para la elaboración del albariño monovarietal y Condado, aunque dependemos del tiempo, si vienen lluvias pararemos esas jornadas», aseguró.

Las jornaleras y jornaleros están sobre el terreno recogiendo los racimos con intensidad en estos primeros días de vendimia. En las distintas zonas ya se visualiza actividad si bien el trabajo en las viñas aún es escaso.

15 millones de kilos en las riberas del Miño y Tea

Si las previsiones de las bodegas y viticultores de las comarcas del Condado-Paradanta y Baixo Miño se cumplen, las riberas del Miño y el Tea darán este año 15 millones de kilos de uva.En la subzona Condado de Tea el año pasado se lograron 8.038.750 kilos y en O Rosal 3.994.050, unas cantidades que pueden ser sobrepasadas en esta ocasión.

Según datos recogidos por FARO en la delegación de Arousa, la tendencia en toda la denominación es similar y el sector ve factible alcanzar la cifra récord de 35 millones de litros de vino en el conjunto de Rías Baixas, con 50 millones de kilos de uva totales. Al igual que en Condado de Tea, en las otras subzonas, la calidad de la uva es excelente.

En la D.O. Rías Baixas hay más de 24.000 parcelas en sus cinco territorios, que son en total 4.796 hectáreas productivas. El sector habla en general de una «calidad extraordinaria» de la uva, lo que no está reñido con la cantidad, que este año también es importante. En toda la denominación se elabora fundamentalmente albariño monovarietal si bien están autorizadas otras variedades tanto tintas como blancas, aunque, en algunos casos, su producción es testimonial.