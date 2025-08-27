A Sangriña mejora su accesibilidad
A Guarda
El Concello de A Guarda está acometiendo obras de mejora en el campo de fútbol de A Sangriña con el fin de renovar las instalaciones de la cantina y del almacén de la entrada. Además, construirá una pasarela que unirá con las gradas, facilitando así la entrada de espectadores con movilidad reducida.
Actualmente, este campo de fútbol es casa de los equipos de fútbol Unión Guardesa y Sporting Guardés y del equipo de fútbol gaélico de Gróvias F.G.
Esta intervención cuenta con un presupuesto de más de 118.00 euros, de los cuales casi 70.000 están subvencionados a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Los 48.000 euros restantes son financiados con fondos propios.
