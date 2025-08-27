Salceda revive sus noches de risa

El ciclo de monólogos Caselas con C de Comedia regresa a Salceda de Caselas tras su parón desde la pandemia del covid. Así, durante los meses de invierno el Audorio Municipal del Municipio se llenará de carcajadas con las actuaciones de Carlos Blanco el 8 de noviembre, Oswaldo Digón y Lorena Pinheiro el 14 de diciembre e Isabel Risco el 3 de enero. Las entradas ya están a la venta de forma telemática en la plataforma giglon.com y también se pueden adquirir de manera presencial en la Tabertenda de Salceda de Caselas.