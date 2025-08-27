Nuevo capítulo del culebrón Villa Elisa en Redondela: PP y BNG dejan su apoyo en el aire

La propuesta del gobierno del PSOE en Redondela para adquirir públicamente el chalet Villa Elisa da una nueva vuelta de tuerca en cuanto a apoyos. El pasado jueves, la corporación municipal socialista informaba de una reunión de proyecto con el PP, de la que salían con la sensación de «boa acollida» por parte de los populares. Sin embargo, fue el grupo azul liderado por Javier Bas quien se pronunció ayer negando cualquier tipo de acuerdo en el encuentro.

Los populares afirman que aceptaron la reunión con ejecutivo por ser «o que temos que facer, posto que somos un partido moi responsable e sempre traballamos a prol dos intereses xerais dos veciños», y aunque califican la incorporación de Villa Elisa al patrimonio municipal como una propuesta positiva, advierten de que no se llegó a un compromiso para apoyar la compra.

Además, el grupo acusa al gobierno local de «mentir sobre un principio de acordo», pero ni en el comunicado del Concello ni en la información publicada con FARO se menciona la existencia de un pacto.

El PP comunicó también la necesidad de estudiar los detalles de la compra, empezando por dudar sobre los más de 700.000 euros necesarios para la compra «aos que habería que engadir outra cantidade importante para a rehabilitación e o acondicionamento».

Así mismo, el grupo teme que la operación ponga en riesgo otras inversiones como la Escuela Infantil de Chapela, entre otros: «O Concello está moi afogado económicamente e non hai fondos para todo, polo que hai que analizar ben que se prioriza», afirma.

BNG aún no decide

En el caso del BNG que, según el gobierno local, no respondió a la convocatoria de reunión sobre el proyecto, todavía no se posicionan sobre la compra de Villa Elisa, y afirman que analizarán únicamente la propuesta que llegue a pleno: «Hai cuestións no aire, nós estudaremos o expediente que nos chegue cando se convoquen aos grupos municipais», cuenta Xoán Carlos González, responsable local del grupo.

Por otra parte, los nacionalistas califican de «incorrecto» el hecho de que el gobierno local «enviase o plan urbanístico aos medios antes de falalo cos grupos, debería tratarse con máis seriedade un asunto de tantos cartos públicos».

Cabe recordar que el gobierno local necesita apoyo externo para llevar a cabo la compra de Villa Elisa. El PSOE ostenta, junto con el escaño de AER, un gobierno en minoría con el apoyo de 8 de 21 escaños, por lo que el trámite administrativo necesario para la adquisición que se llevará a pleno ordinario el 25 de septiembre necesita indiscutiblemente el voto a favor de PP o BNG.

Digna Rivas, del PSOE, obtuvo la alcaldía en 2023 gracias a los apoyos de los nacionalistas, pero los partidos de izquierdas no llegaron a formar coalición, y a día de hoy tanto BNG como populares ejercen una fuerte oposición al gobierno que se vio reflejada en la reciente moción de confianza perdida por el PSOE.