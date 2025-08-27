Nuevas pasarelas en el Louro

El Concello de Porriño se encuentra realizando trabajos de reforma integral en las pasarelas de madera del río Louro, al amparo del programa O Noso Encontro co Emprego.

Así, el alumnado de este programa, todos ellos menores de 30 años, comenzó las labores de rehabilitación en el puente más próximo al albergue de peregrinos y continuará con los otros dos restantes.

El objetivo del programa es cumplir con dos finalidades. Por una parte, el alumnado pone en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la especialidad de carpintería, y por otro lado se realiza un bien para toda la ciudadanía, mejorando la accesibilidad y el acceso a esta zona tan transitada.

Debido a estas obras de mejora, el paso permanecerá restringido en los puentes en los que se están realizando puntualmente los trabajos. Esta excepción está debidamente señalizada en los accesos al sendero, informando de que el cruce de un lado al otro del río debe hacerse por las pasarelas restantes.

A mayores, y en el marco de este mismo programa de empleo, se desenvuelve otra especialidad de albañilería, cuya parte práctica se centra en la urbanización y pintura de la calle Paralela 3 del Polígono Industrial de A Granxa, donde se ejecutarán nuevas aceras.