Mos acoge el fin de semana el décimo festival O Son do Pazo
El festival O Son do Pazo celebra este fin de semana su décima edición, donde se combinan la música tradicional gallega y el espíritu intercéltico.
El evento comenzará el sábado 30 a las 16.30 horas de la mano de las III Olimpiadas Rurales. A partir de las 20.00 horas comenzará la jornada musical que será inaugurada por el Pasacalles Treboada Baixo Miño. A las 21 horas actuará Airiños do Castelo, a las 21.55 horas el grupo Algaire, a las 23.10 horas tendrá lugar la actuación de Sheila Patricia, a las 00.25 horas actuará Mediarea y por último, a las 1.40 horas cerrarán la jornada Mekanika Rolling Band.
El domingo 31 el festival se iniciará con una sesión vermú que incluirá la actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona a las 12.30 horas y un taller de baile tradicional dirigido por Hadrián García. El broche final a la edición correrá a cargo del concierto de Zurrumalla a las 14.20 horas.
