Marián Hermida, nueva concejal del BNG de Ponteareas
El BNG de Ponteareas anunció cambios en su grupo municipal de cara a el inicio del nuevo curso político. Marián Hermida será nueva edil para relevar a Fran Aparicio, que presentó su renuncia «debido la incompatibilidades laborales que le impiden desarrollar con normalidad su labor como miembro de la corporación municipal», dicen desde el BNG.
Indican además que la incorporación de Hermida, con una sólida trayectoria en el ámbito del bienestar social, supone un refuerzo fundamental para el trabajo que el BNG desarrolla. «En un momento como el actual, en el que la atención a las personas y a las necesidades sociales es más necesaria que nunca, contar con alguien con un perfil comprometido y con experiencia directa en este sector permitirá avanzar con más fuerza en nuestra apuesta por las políticas públicas centradas en el bienestar del vecindario», señalan.
