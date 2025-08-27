Herido en Vigo un motorista al salirse de la vía cuando era perseguido por la policía

Un motorista que conducía sin los preceptivos permisos vigentes ha resultado herido en Vigo tras salirse de la vía cuando era perseguido por la Policía Local de la localidad vecina de Redondela.

Los hechos, según ha informado este miércoles la Policía local redondelana, tuvieron lugar el pasado lunes a primera hora de la noche, cuando una patrulla observó en la Avenida de Redondela a un motorista del que sabían que circulaba sin los permisos correspondientes.

Los agentes intentaron darle el alto, pero el motorista emprendió una «huida temeraria» por la Avenida de Redondela, la calle Pasan y el camiño Cascalleira, ya en el Concello de Vigo, donde los agentes dejaron de perseguirlo «debido al alto riesgo de colisión que ofrecía en su huida temeraria».

Poco después, y a pocos metros de donde habían dejado de perseguirlo, los agentes localizaron al conductor accidentado tras salirse de la vía.

Los agentes lo asistieron hasta la llegada de los servicios médicos, que se hicieron cargo de sus cuidados.

En el lugar también se personaron dos unidades de atestados de la Policía Local de Vigo que se hicieron caro de la investigación del accidente.