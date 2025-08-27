El Concello de Redondela denuncia una web de turismo «fraudulenta»

El Concello de Redondela ha denunciado ante varios organismos oficiales la existencia de una página web «fraudulenta» cuya dirección es www.turismoredondela.es y que contiene mucha información errónea sobre el municipio. El Ayuntamiento asegura que el 80% de los contenidos de esa página de Internet son erróneos o falsos. Hace referencia a lugares que no se encuentran en Redondela, como el templo de San Benito o la playa de Loureiro.

La web también contiene fotografías cuyas imágenes no se corresponden con la información a la que hacen referencia, y ofrece información de establecimientos de hostelería «que no existen en el municipio».