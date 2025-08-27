El Concello de Redondela denuncia una web de turismo «fraudulenta»
Redondela
El Concello de Redondela ha denunciado ante varios organismos oficiales la existencia de una página web «fraudulenta» cuya dirección es www.turismoredondela.es y que contiene mucha información errónea sobre el municipio. El Ayuntamiento asegura que el 80% de los contenidos de esa página de Internet son erróneos o falsos. Hace referencia a lugares que no se encuentran en Redondela, como el templo de San Benito o la playa de Loureiro.
La web también contiene fotografías cuyas imágenes no se corresponden con la información a la que hacen referencia, y ofrece información de establecimientos de hostelería «que no existen en el municipio».
