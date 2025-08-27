Chapela acoge la Fiesta de la Sardina y una churrascada popular
El Centro Cultural Recreativo de Chapela organiza este sábado 30 de agosto la Fiesta de la Sardina, que tendrá lugar en el paseo marítimo y que prevé una gran asistencia. El domingo 31, en la misma ubicación, tendrá lugar una churrascada popular por el 58 aniversario de la entidad, una de las que más aportan a la dinamización cultural de Chapela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos