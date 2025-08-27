Chapela acoge la Fiesta de la Sardina y una churrascada popular

El Centro Cultural Recreativo de Chapela organiza este sábado 30 de agosto la Fiesta de la Sardina, que tendrá lugar en el paseo marítimo y que prevé una gran asistencia. El domingo 31, en la misma ubicación, tendrá lugar una churrascada popular por el 58 aniversario de la entidad, una de las que más aportan a la dinamización cultural de Chapela.