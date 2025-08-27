Las carrilanas volverán a rodar en Arcade con las inscripciones llenas

Cuenta atrás para que los deportes de inercia vuelvan a tomar las calles de Arcade de Riba. La Baixada de Carrilanas de Arcade, organizada por la Escudería Pozovello en colaboración con el Concello de Soutomaior, celebrará este sábado 30 de agosto su 19ª edición, que se podrá ver en directo a través de los canales de FARO.

La competición, puntuable para la Copa Galicia, es una de las más esperadas del circuito por los pilotos, debido a su gran afluencia de público, y este año ha cubierto una vez más su cupo de inscripciones: 65 vehículos descenderán por las carreteras de Pozovello., con otros 20 en espera en caso de alguna baja

El elenco de pilotos reunirá tanto amateurs como federados, pudiendo ver desde los llamativos rodamientos disfrazados hasta campeones europeos de karting en inercia, y también será diverso en cuanto a procedencia: a la mayoría de corredores locales se le sumarán diversos competidores provenientes de otras comunidades autónomas venidos ex profeso para la Baixada.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con las verificaciones de seguridad, y proseguirá a las 12.00 con las primeras tomas de contacto del circuito. La competición no llegará hasta la tarde, cuando a las 17.00 horas se de el pistoletazo de salida a unos descensos de carrilanas llenos de diversión y adrenalina.