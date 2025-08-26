Retoman la restauración del Capitán Nemo en Cesantes

Punto y final, según parece, al deterioro del conjunto escultórico del Capitán Nemo de Cesantes. Durante la última semana, varios operarios han retirado con grúa a bajamar uno de los buzos que más desfigurados se encontraban por la acumulación de moluscos y algas.

La Consellería de Cultura ya había anunciado los trabajos de restauración encargados al escultor Sergio Portela el pasado mes de marzo, pero hasta la pasada semana «non se observou ningún avance nin comunicación sobre as xestións comprometidas», expresaba la asociación vecinal Alén Nós en un comunicado del que FARO se hizo eco.

Habrá que esperar cómo y cuándo se volverá a ver en Cesantes al Capitán Nemo en su máximo explendor, pero de momento en Alén Nós dan «as grazas a quen corresponda por iniciar os traballos de restauración».