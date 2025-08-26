Redondela restaura los gigantes del Meco tras 4 años a la intemperie

La concejalía de Cultura de Redondela ha completado recientemente los trabajos de restauración de los gigantes del Meco, una de las piezas más emblemáticas del mobiliario cultural del municipio y, sin duda, una de las más fotografiadas por visitantes y peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la villa. La escultura, situada en los jardines del multiusos de A Xunqueira, fue creada en 2021 por el artista local Rubén Casal, en plena pandemia, como una representación simbólica de la identidad de Redondela.

El conjunto escultórico incluye referencias visuales tan reconocibles como el viaducto, la figura mitológica de la coca y los tradicionales gigantes, elementos que forman parte esencial del patrimonio cultural y festivo de la localidad. Concebida inicialmente como una instalación efímera —con una duración prevista de apenas unos meses—, la obra fue «indultada» de las llamas, tal y como marca la tradición del Entroido, y se fabricó con materiales duraderos para permitir su exposición prolongada al aire libre.

«La idea original era que el Meco estuviera expuesto solo durante un tiempo, como símbolo del espíritu de resistencia y comunidad del pueblo durante los duros meses de pandemia. Sin embargo, ha logrado mantenerse en pie durante más de cuatro años, convirtiéndose en un símbolo muy querido tanto por los vecinos como por quienes nos visitan», explicó la concejala de Cultura, Rita Pérez.

Trabajos de restauración de los gigantes del Meco de Redondela. / FdV

Ante el deterioro natural provocado por el paso del tiempo y la exposición constante a las inclemencias meteorológicas, el Ayuntamiento decidió encargar su restauración completa este año 2025, con el objetivo de «recuperar su esplendor original y garantizar su conservación durante muchos años más», apuntó la edil.

El propio Rubén Casal, junto con las artistas Carmen Filgueira y Olalla Domínguez, ha liderado el proceso de restauración. Las labores comenzaron a principios de mes e incluyeron la limpieza en profundidad de las figuras, la eliminación de la pintura dañada, la reparación de pequeños desperfectos, la aplicación de tratamientos impermeabilizantes para proteger la obra de la humedad, la restauración de tejidos y un repintado completo.

Además, se reforzó la estructura interna para dotarla de mayor robustez y durabilidad. La escultura restaurada vuelve así a ocupar su lugar en los jardines del Multiusos, reafirmando su papel como símbolo de la identidad redondelana. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento continúa apostando por la puesta en valor del patrimonio local, tanto material como inmaterial.

Cabe recordar que los gigantes originales, que inspiran esta pieza y que desfilan cada año durante las fiestas locales, fueron creados artesanalmente en la década de los años 70 y también fueron restaurados por Rubén Casal en 2019 con motivo de la Festa da Coca.