Porriño estrena nueva concejalía de saneamiento

El Concello de Porriño acaba de crear una nueva concejalía destinada a la gestión del saneamiento con el fin de atender y centralizar todas las necesidades de las distintas parroquias de la localidad.

En total, se incorporan al nuevo servicio siete operarios de obras y servicios incluídos en el cuadro municipal del ayuntamiento.

Desde el gobierno local garantizan que «desde hace tres años y medio que accedieron al gobierno, las obras de saneamiento fueron una prioridad absoluta». De este modo, se realizó en un primer momento un proyecto de evaluación que sirviese de hoja de ruta para acometer las actuaciones necesarias en materia de saneamiento en cada zona que permitiese valorar e identificar económicamente cada una de las necesidades para posteriormente solicitar los informes sectoriales pertinentes y tramitar las autorizaciones de los vecinos por la cesión de los terrenos.

El alcade de Porriño, Alejandro Lorenzo, destaca que «enesta etapa de mandato se realizó una inversiónhistórica de más de cuatro millones de euros» y apunta que desde el año 2022 se ejecutaron «una veintena de obras».

Actualmente se encuentran en ejecución dos obras en la parroquia de Atios que suman un total de 400.000 euros y están pedientes de licitar otras actuaciones por valor de más de 1,1 millones de euros.

En total, según el estudio inicial serían necesarios un total de más de 16 millones de euros para solventar todas las zonas.

A día de hoy, y teniendo en cuenta la actualización de precios lo ya ejecutado, lo que se está realizando y lo pendiente de licitar, la cifra total de inversión que resta para conseguir el cien por cien del saneamiento se eleva a un total de casi 12 millones de euros.

Desde el gobierno local aseguran que «el acceso a un saneamiento digno es un derecho fundamental, no una opcion» y manifiestan que se invertirán «esos casi 12 millones de euros para completar la cobertura en todas las parroquias del municipio porriñés».