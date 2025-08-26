Nigrán reduce a empresas de iniciativa social la licitación de la cafetería del centro de mayores

El Concello de Nigrán reservará la gestión de la cafetería ubicada en la planta baja del centro de la tercera edad de A Ramallosa a un centro especial de empleo e iniciativa social. Así figura en los pliegos de licitación publicados ayer.

El objetivo del gobierno local es que las personas con discapacidad tengan en este espacio público una oportunidad más de inserción laboral, en línea con los objetivos marcados desde «Un Nigrán para todos» por un grupo de expertos en inclusión creado por el Ayuntamiento para recibir asesoramiento en estos temas.

La explotación de la cafetería (sin servicio desde inicios del verano al renunciar a la prórroga la empresa que la llevaba) incluye una terraza exterior de unos 300 metros cuadrados y será concedida en régimen de concurrencia por un cánon anual de 18.000 euros y una duración de 10 años con posibilidad de 5 prórrogas anuales.

La infraestructura será entregada tras invertir el Ayuntamiento un total de 60.000 euros en obras de mejora y, su vez, su entorno también estará totalmente renovada tras meses en obras (se rediseñó toda la zona de la Alameda para que resultara más amable y accesible para todas las personas, de manera que el carril-bici irá por el litoral y el parque infantil es más amplio).

«Queremos que Nigrán siga siendo un referente en políticas públicas de inclusión y empleo protegido, por lo que estamos muy orgullosos de licitar así esta cafetería», explica el alcalde, Juan González, quien indica que «es un servicio básico y rentable desde el punto de vista económico por su situación y porque complementa a la perfección a las actividades socioculturales del centro».

En este entorno de la Alameda de San Campio funciona precisamente un quiosco gestionado por usuarios del Centro de Educación Especial Juan María, entidad que podrá optar también a la gestión de la cafetería en igualdad de condiciones que los demás centros de iniciativa social. «Este es el Nigrán amistoso que queremos generar», finaliza.

Precisamente, para garantizar la máxima inclusión laboral, el pliego otorga la máxima puntuación en los criterios de evaluación al tipo de personal contratado (número, categoría, grado de discapacidad, medidas de integración previstas...) y se valora el material y equipamiento que acercará la empresa, la organización y planificación prevista o los juegos de mesa y actividades propuestas.

La cafetería y el centro de la tercera edad se ubican en la antigua estación del tranvía de A Ramallosa, sin servicio desde el año 1968, que fue rehabilitada para cumplir la actual función en el año 1995, siendo desde entonces la planta baja la zona de restauración y destinándose las dos superiores a actividades sociales.