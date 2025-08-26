Mos continúa con la formación digital tras el parón del verano

D. P.

Mos

Mos, a través de la Agencia de Colocación, retoma el 1 de septiembre los cursos de capacitación digital incluídos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas acciones formativas gratuitas cuentan con una duración de 30 horas y están dirigidas a todas aquellas personas interesadas, tanto para jóvenes como mayores, personas desempleadas, trabajadores o personas con discapacidad.

El objetivo de la formación es mejorar las competencias digitales de la población, ofreciendo oportunidades de instrucción en las nuevas herramientas tecnológicas necesarias en la actualidad.

