Mos continúa con la formación digital tras el parón del verano
Mos
Mos, a través de la Agencia de Colocación, retoma el 1 de septiembre los cursos de capacitación digital incluídos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas acciones formativas gratuitas cuentan con una duración de 30 horas y están dirigidas a todas aquellas personas interesadas, tanto para jóvenes como mayores, personas desempleadas, trabajadores o personas con discapacidad.
El objetivo de la formación es mejorar las competencias digitales de la población, ofreciendo oportunidades de instrucción en las nuevas herramientas tecnológicas necesarias en la actualidad.
