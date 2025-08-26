Mondariz Balneario regresa a los años veinte
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario se convertirá el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el epicentro de la cultura de los años veinte con la celebración de la Fiesta de la Temporada.
El evento comenzará en la villa balnearia, concretamente en los jardines del Gran Hotel, a las 12.00 horas con el pregón a cargo del periodista y presentador Xabier Fortes.
La festividad cuenta con una amplia programación durante los dos días que incluye juegos como el lawn tenis o el croquet, una variada oferta gastronómica, talleres artesanales y tradicionales, música, teatro, conciertos en directo y actividades dirigidas especialmente a los más pequeños.
Además, otro de los grandes atractivos del evento son las catas de vino, agua y sidra que tendran lugar el sábado a las 19.45 horas y el domingo a las 12.00 y a las 18.45 horas.
