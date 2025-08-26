El IES de A Sangriña en A Guarda tendrá un acceso de emergencias

El IES A Sangriña iniciará este curso 2025/2026 con un nuevo acceso en la parte posterior de sus instalaciones destinado fundamentalmente a emergencias, pero que es una dotación ampliamente demandada por la Comunidad educativa local.

Según explicaron desde el Concello, este acceso permitirá a vehículos entrar en el recinto escolar hasta el propio patio, algo que hasta ahora no podía hacerse.

El acceso está pensado para facilitar la entrada de vehículos de emergencias, como ambulancias o bomberos en el caso de ser necesario. Ante estas emergencias los vehículos podrán acceder hasta uno de los puntos principales de la actividad escolar, el patio, justo del lado del pabellón deportivo y de la zona de talleres de Formación Profesional. De este modo, las emergencias que se puedan ocasionar podrán ser atendidas de manera mucho más directa y rápido. Para esta actuación se invierten 48.220,62 euros, con una subvención de la Diputación de Pontevedra.

El alcalde, Roberto Carrero, visitó las obras e indicó que el Ayuntamiento es receptivo a cuestiones como la seguridad y la necesidad de facilitar la solución de emergencias en caso de que se produzcan.