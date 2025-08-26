Eris Mackenzie estará el sábado 6 en el Festival Boas Vibes

Eris Mackenzie es uno de los artistas que actuará en el Festival Boas Vibes que se va a celebrar el sábado, 6 de septiembre, en la Alameda de San Domingos. Con un son de indie-pop electrónico estará en concierto a las 22.00 horas cerrando una jornada llena de música y actividades para la juventud.

Eris Mackenzie es el proyecto en solitario del gallego Carlos Eirís. Autodidacta en el ámbito musical, a través de su pasión e inquietud, quiso experimentar con distintos instrumentos y técnicas.

En su carrera como solista, Eris Mackenzie se apoya en un piano y en un ordenador para crear su música, que viaja entre la electrónica, minimal y house fusión con tradicional gallego.

Anteriormente fue fundador e integrante del grupo LORA, una banda coruñesa creada en el año 2018.