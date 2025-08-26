El Entroido de Verán reunió a unas 38.000 personas

El Entroido de Verán reunió el pasado sábado a unas 38.000 personas de todas las edades en Redondela, según las estimaciones del Ayuntamiento. Los diferentes espacios habilitados en el municipio para el evento se llenaron de participantes tanto en las actividades para público infantil y familiar como en los conciertos de The Rapants y Carlos Jean y en la gala drag, un evento que este año contó con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. El jurado, presidido por Gigi, la primera persona transexual de Galicia, premió la originalidad y creatividad de las propuestas ganadoras con 2.000 euros en premios. El primer puesto se lo llevó Elektra, seguida de Josefa Sacho, Lola Menta y Ketty Pinn.

El Concello de Redondela informa que las incidencias atendidas en el hospital de campaña instalado para el evento fueron «mínimas» en relación a las miles de personas que participaron: solo 58 asistencias.