El Entroido de Verán reunió a unas 38.000 personas
El Entroido de Verán reunió el pasado sábado a unas 38.000 personas de todas las edades en Redondela, según las estimaciones del Ayuntamiento. Los diferentes espacios habilitados en el municipio para el evento se llenaron de participantes tanto en las actividades para público infantil y familiar como en los conciertos de The Rapants y Carlos Jean y en la gala drag, un evento que este año contó con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. El jurado, presidido por Gigi, la primera persona transexual de Galicia, premió la originalidad y creatividad de las propuestas ganadoras con 2.000 euros en premios. El primer puesto se lo llevó Elektra, seguida de Josefa Sacho, Lola Menta y Ketty Pinn.
El Concello de Redondela informa que las incidencias atendidas en el hospital de campaña instalado para el evento fueron «mínimas» en relación a las miles de personas que participaron: solo 58 asistencias.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo