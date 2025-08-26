El supuesto incendiario de Arbo, tres años bajo lupa hasta su detención

El detenido en Arbo este lunes por su relación con varios incendios forestales llevaba tres años bajo investigación, según explica la Consellería de Medio Rural en un comunicado.

El hombre ha pasado a disposición judicial este martes y la magistrada del Tribunal de Instancia 2 de Ponteareas decretó su puesta en libertad, investigado por incendio forestal, ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fue una investigación conjunta entre Agentes Ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) la que permitió detenerle.

Tiene 47 años, es vecino de la parroquia de Mourentán, en el municipio de Arbo, y los agentes le atribuyen numerosos incendios forestales provocados de manera intencionada.

El detenido estaba siendo objeto de investigación desde el año 2022 por su presunta vinculación con varios incendios que se registraron en su parroquia, en las limítrofes y en el municipio vecino de A Cañiza. Según la Xunta, en uno de los siniestros se llegó a decretar la Situación Operativa 2 dada la proximidad del incendio a los núcleos habitados y el riesgo para la población.

Los últimos hechos que se le imputan se remontan a la noche del 25 de mayo, cuando se registró un incendio en una zona de monte arbolado y matorral en el término municipal de Arbo. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XVII O Condado-A Paradanta permitió controlar las llamas y evitar que alcanzaran viviendas cercanas y que el incendio se propagara a mayor escala.

Las pesquisas de los Agentes Ambientales de la UIFO y los efectivos del Seprona permitieron determinar que el fuego había sido provocado de manera intencionada e identificar al presunto autor. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias encaminadas a esclarecer otros hechos similares ocurridos en la zona.

Dos investigados

El lunes, la Guardia Civil comunicó que investiga a un hombre de 60 años, vecino de Salvaterra de Miño, y otro de 40 años, residente en Ponteareas, como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia.

En este caso, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dio con ambos investigados después de analizar un incendio que se declaró el pasado 28 de julio en el monte Codesal, en la parroquia de Pesqueiras, y que calcinó 56 hectáreas.

Uno de los investigados es el conductor de un tractor que, supuestamente, provocó el incendio cuando estaba ejecutando labores de desbroce debajo de la línea eléctrica. El otro es el propietario de la empresa que estaba realizando esas labores. Según la Guardia Civil, carecían de autorización para efectuar el desbroce.